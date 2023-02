De formation d'Ecole supérieure de Commerce , j'ai acquis une expérience réussie de plus de 15 ans au sein de grands groupes en tant que responsable de réseaux et des ventes et dans l'animation commerciales dans la distribution pour le secteur du BTP et Elec....



Vendeur confirmé et véritable animateur d'équipes commerciales dans le secteur du bâtiment.



Dynamique et très attaché aux valeurs humaines, je m'investis totalement.



Je sais animer et mettre en place les missions qui me sont confiées en termes de stratégie managériale,commerciale et marketing opérationnels.



Combatif de nature,je suis doté d'un vrai tempérament de manager,je sais me montrer imaginatif tout en sachant prendre du recul dans les situations difficiles.





Eric Astier



Mes compétences :

Promotion de la marque

Business development

Marketing stratégique

Organisation d'évènements (sporga )

Création d'entreprise