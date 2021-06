Eric EBERTH

Actuellement en charge de plusieurs projets liés au système d’information commercial d’un opérateur Internet / Télécom sur le marché résidentiel, je construis et enrichis des solutions autour des parcours de vente dans une stratégie omnicanale (depuis la prise de commande sur le Web, en télévente ou en magasins, jusqu'à la délivrance du matériel en boutique ou via l'expédition en point de retrait ou au domicile).



Je pilote également des projets permettant la simplification de la vie du client (outils et processus d’autogestion de type « selfcare » / « Mon compte »), l'amélioration de l’expérience client, ainsi que la digitalisation des points de vente.



J’accompagne l’entreprise dans sa transformation numérique sur les outils et les process des différents services mais également au niveau des équipes par la gestion de la conduite du changement.



Fort de mes 18 ans d'expérience en gestion de projets dans les nouvelles technologies, j'ai pu développer les compétences suivantes :

* Univers du digital : Parcours clients, Expérience client, Vision client 360°, Démarche qualité et satisfaction des utilisateurs.

* Organisation & pilotage : Encadrement et pilotage d’un groupe projet, Pilotage de projets transverses & omnicanaux, Conduite du changement

* Maîtrise d’ouvrage : Besoins et cadrages fonctionnels, Gestion d'un portefeuille de projets, Suivi des développements / recettes

* Technique : Méthode Cycle en V / Méthode Agile, Modélisation BPMN (Aris, Bonita)



Mes compétences :

Gestion de Projet

CRM

Télécommunications

Conduite du changement

Parcours clients

Modélisation de processus

Cadrage

ADSL

AMOA

FTTh

Pilotage

MOA

Omnicanal

Méthode agile

Cycle en V