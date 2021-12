Eric GERVAIS

Madame,Monsieur,



Fort de 30 ans d'expérience, comme manager à l'international, spécialiste du développement de centre de profit,

Mes capacités d'organisation et de management sont devenus des atouts majeurs pour conclure et boucler des affaires sur des secteurs divers où j'ai pu utiliser mes compétences avec des résultats probants. Mes qualités relationnelles reconnues, mon dynamisme, sont autant d'atouts qui m'ont permis au cours de ces années, de maîtriser aussi bien la construction d'un budget, la négociation auprès des grands comptes et des instances gouvernementales, que le recrutement, l'encadrement et la montée en compétence d'équipes importantes dans des lieux et des cultures différentes.



Désireux de participer à un projet économique avec une équipe ambitieuse, ma connaissance du monde et mon gout pour le développement commercial trouveront certainement pour votre société, un centre d'intérêt.



Je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de vous exposer ma volonté d'être le vecteur essentiel à la réussite de votre entreprise.



Mes compétences :

SPECIALISTE DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Commodities

Armed Forces

Exports

Army

Cost Accounting

Sea Freight