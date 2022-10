Gestion et Exploitation de Gites et Chambres d'hôtes.

Études de marché

Aide à la réalisation de business plan

Calcul de rentabilité

Positionnement et stratégie commerciale

Conseils promotion web



https://www.le-val-de-la-garenne.com

https://www.legriffoul-gaillac.com



Mes compétences :

Positionnement

Aide à la réalisation de business plan

Conseils promotion web

Calcul de rentabilité

Étude de marché