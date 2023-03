Eric JOUSSERAND

Acteur opérationnel et expérimenté dans la fonction de responsable de centre de profit.

Depuis plus de 14 ans, Je dirige (avec nombre de réussites) des établissements touristiques en hôtellerie, restauration et animation.

Animé par une culture du résultat, un sens commercial et un management dans la cohésion sociale, j'apporte toute mon attention et ma motivation dans la qualité des productions, la satisfaction des clientèles, ainsi que dans l'évolution structurelle et financière de l'établissement.



Mes compétences :

Gestion d'établissement

Yield management

Management opérationnel

Adaptabilité

Commercialisation

Vente

Restauration collective

Hôtellerie