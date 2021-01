Eric LE PALLEC

LCIE Bureau Veritas réalise également des essais en CEM, en s'appuyant sur les notifications du groupe Bureau Veritas pour les Directives : machine, médicales.



Nos prestations

Essais selon référentiels internationaux, cahiers des charges spécifiques,...

Mesure des émissions conduites et rayonnées

Essais d'immunité (rayonnée / conduite) aux perturbations extérieures

Mesure des émissions de courant harmonique, flickers,

Effets indirects de la foudre

Champs forts et HIRF



Les référentiels utilisés

Selon les normes existantes: CISPR, CEI, EN, ETSI, FCC,...

Selon cahiers des charges constructeurs

Selon les spécifications et normes : GAM EG13, MIL STD, STANAG, ISO, ..



Mes compétences :

Mesures CEM

Électronique de puissance

Test convertisseur AC/DC - DC/DC

Zigbee

Test

SAP

Rédiger des modes opératoires

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

ISO 900X Standard