éric LE ROMANCER

Je travail depuis plus de vingt ans dans le secteur industrielle automobile. Même si ce milieu est innovant et que l'avenir technologique du secteur semble intéressant, mon souhait serait de voir d'autres secteurs professionels et de commencer une nouvelle aventure.

Que cela soit dans le domaine de la maintenance ou dans la conduite de travaux, il temps pour moi de voir si mes compétences sont intéressantes pour d'autres secteurs que celui de l'automobile.



Mes compétences particulières:

Microsoft Excel (vba)

Visual Basic

Analyse fonctionnelle

Gestion des stocks

Bon relationnel client