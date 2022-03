Eric PETIT

Chef d'entreprise et entrepreneur depuis 2003

et un bagage de 30 ans dans les domaines commerciaux, services et web.



Je suis opportuniste, intuitif, réactif et autodidacte. Je m'adapte et comprends très vite la culture et intérêt de l'entreprise.

Je suis Geek et utilise les outils modernes que proposent nos mobiles (Services diverses, mobilités, consommations, etc...)



Mes atouts:

- J'ai travaillé pour plusieurs d'entreprises différentes.

- Je suis l'évolution du monde du travail et je suis à l'écoute des nouvelles pratiques et tendances en ressources humaines et managériales.



Les prestations que je propose:



- Business Developper

Je suis à l'affut de toutes opportunités qui me parlent, qui peut me faire vibrer, produits ou services.



- CHO

Le CHO est responsable du développement du personnel dans lentreprise.

Il ne fait pas qu'apporter des croissants et organiser des sorties anniversaires et diverses.

Il utilise des outils d'analyses pour apporter un suivi et de l'aide efficace pour la motivation et progression du salarié,

afin d'améliorer la productivité de l'entreprise.

J'apporte une véritable expertise pour que vos échanges employeurs/salariés se passent dans les meilleures conditions et en toute sérénité neutralité.

Vous avez des intérêts communs, la réussite de votre entreprise grâce à vos employés.



- YOGA DU RIRE

J'ai suivi une formation d'Animateur de CLub de Yoga du rire pour complémenter mon rôle de CHO.

Je recommande vivement, c'est une cure de jouvence qui dure 1h environ, qui correspond à l'équivalence de 4h de sport (Sécrétion de dopamine endorphine).

(Durée des séances en entreprises, associations, écoles, hôpitaux, groupes d'amis, etc...)



- Coaching

Je suis praticien certifié EFT, Reiki, Lahochi (Bien être, PNL) depuis 2015.

Ces techniques permettent de réduire le stress, mieux gérer ses émotions, débloquer les blocages corporels, physiques et psychiques.



Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire mon annonce.



Dans l'attente d'un 1er contact avec votre entreprise, association, par téléphone, une prise de rdv pour évaluer et définir vos besoins.