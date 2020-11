Eric SARRAT

Mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir bien plus que des compétences de gestion, commerciales, animation d'équipes ... Elles m'ont aidé à développer de l'énergie pour :

- dynamiser et stimuler un groupe,

- analyser les véritables besoins de mes clients,

- trancher dans la prise de décisions,

- mettre tout œuvre pour atteindre mes objectifs.



Tout cela à conduit à ce que j'apporte un réel point d'honneur au quotidien à satisfaire au delà de leurs attentes mes clients et à me préoccuper de mes collaborateurs.



Mes compétences :

Ascenseurs

Automatismes

Commercial

Conseil

Contrôle d'accès

Gestion centre de profit

Ingénieur Commercial

Manager

Microsoft accès

Vidéo protection

Sécurité