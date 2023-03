Erick PHILIPPE-REBENA

Mars 2018: en poste (en charge référentiels SAP)



2016-2017: en recherche de cours SAS et Français langue étrangère.



2015: cours français langue étrangère INFREP 77.



2013: Recette BI du système d'agrégation des données des maisons départementales de la personne handicapée.



2013: Traduction du rapport social et environnemental du groupe ATOS.



2012 : Yunano HRIS relecteur de la documentation et de l'aide en ligne (anglais puis français).



2010 à 2012 : Consultant maîtrise d’ouvrage BI & SIRH pour Atos, à Bezons (contrats: Février 2010 recette BI-SIRH SNCF. Octobre 2010 à Mai 2011: formation HR Access avec stage TMA EDF. Aout 2011 à Octobre 2011: formation SAP-HCM avec stage Renault).



2007 à 2010 Consultant maîtrise d’ouvrage SAS pour Atos Origin, à La Défense (contrats: 2007 Mutualité Sociale Agricole; 2008 CNAMTS et Ministère de l'éducation nationale; 2009 GAN).



2005-2007 Consultant SAS-RH (www.business-services.fr, Rueil-Malmaison), en contrat maîtrise d’ouvrage à la DRH de la Société Générale, La Défense, en charge des statistiques internationales et syndicales (CHSCT…) et du passage à SAS V9) dans un environnement Client-Serveur Unix & bases Oracle.



2003-2005 Formateur (SAS & FLE) et traducteur indépendant (textes économiques, informatiques, littéraires, de l'anglais et du néerlandais vers le français).



2002-2003 Maîtrise d ouvrage informatique : stage Fongecif, DRH de la Société Générale (La Défense). Entretiens approfondis avec vingt salariés, enquête sur les carrières nomades, rédaction du mémoire de DESS : "Valeur ajoutée d un SIRH : gestion des Carrières et de la Mobilité".



1999-2002 Consultant en Ressources Humaines (recherche de profils informatiques pour Bruxelles, Lille et Rouen : Internet et cooptation, relations avec écoles et sociétés d intérim, salons de recrutement, rencontre de candidats, entretiens annuels de collaborateurs, en français, anglais, néerlandais) pour la SSII Ariane II (depuis intégrée dans Transiciel-Sogeti).

Parallèlement : Animateur de formation (maîtrise d'ouvrage SAS) pour l'Institut Universitaire de Technologie de Vannes (Université de Bretagne Sud).



1997-1999 Formateur et chef de projet SAS de ré-ingénierie de l application marketing clientèle individuelle de la Société Générale, pour l'agence parisienne de la SSII Ariane II.



1996-1997 Animateur de formation (analyse d'impact An 2000, rétro-documentation) pour l'éditeur de logiciels Wincap Software à Levallois-Perret.



1989-1996 Formateur et expert infocentre SAS (banques, assurances et industries, Paris et région),par exemple: ré-ingénierie d'une «gestion des formations et carrières» pour la SSII T-MIS Consultants (depuis intégrée dans Altran).



1986-1989 Correspondant informatique du Département Marketing (50 personnes), statisticien SAS (données internes et externes des panels Sécodip, Gfk et Nielsen),responsable de 4 chargées d étude et formateur bureautique et informatique (SAS), pour La Redoute Catalogue, à Roubaix. Animateur d un cercle de qualité.

1984-1986 Analyste programmeur d'une application L4G (gestion des temps de travail) et formateur des 50 utilisateurs du Département Informatique, de La Redoute Catalogue, à Roubaix.



1982-1984 Formateur Cobol et systèmes IBM à l'ISEN, Institut Supérieur d Electronique du Nord, grande école d ingénieurs à Lille.



Mes compétences :

Sas

International

Ressources humaines

Français Langue Etrangère

Formation