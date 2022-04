Erik HANSEN

Dynamique et créatif, j'ai de nombreuses expériences réussies dans la vente technique B to B à l'export. A l'aise avec des interlocuteurs multiculturels, je peux rapidement intégrer des équipes projets dans des secteurs aussi variés que : les matériaux composites, matériaux plastiques et/ou recyclables, les structures sandwichs, les profilés pultrudés, etc.



J'ai une bonne maîtrise des activités suivantes :

- Prospecter une clientèle B to B sur des produits techniques en Europe.



- Travailler avec des outils informatiques collaboratifs du type CRM



- Présenter et entretenir l'image et les valeurs d'une entreprise auprès de ses partenaires (clients, fournisseurs, institutions)



- Négocier et développer des contrats commerciaux en m'appuyant sur une forte valeur ajoutée linguistique et technique.



- Gérer le développement des commandes en prenant en compte les contraintes clients et fournisseurs (délai, suivi qualité, ...)



Mes compétences :

Vente

Marketing

Informatique

Industrie

Gestion de projet

Développement commercial

Matériaux composites

Innovation

Mécanique

Export

Recyclage