Erik PEREY

J'ai 52 ans et ai fondé il y a 17 ans la société de Conseil et de Formation Luxury Attitude.



Après l'avoir cédée au Groupe INSEEC, j'accompagne Luxury Attitude dans son développement.



Cette experience passionnante vécu au sein des plus beaux Palaces et hôtels du Monde a fait l'objet d'un livre (qui vient d'être réédité) aux Editions Maxima. Son titre : "Luxury Attitude : Enquête sur le Service dans le domaine du Luxe et comment s'en inspirer pour fidéliser ses Clients"



La vocation de Luxury Attitude :



Faire du Service un véritable outil de performance en terme de conquête, de satisfaction et de différentiation en traduisant l’ADN d'une marque en Signatures tangibles grâce à l’implication de la Valeur Ajoutée représentée par les Hommes et les Femmes qui composent l’entreprise.



En effet, dans toute activité ayant un contact à la Clientèle, le Service est devenu un élément essentiel du processus de conquête, de satisfaction et de fidélisation.



En effet, l’image d’une marque et la qualité de ses produits ne suffisent plus à s’assurer la fidélité d’une Clientèle de plus en plus sollicitée.



Alors que la concurrence s’intensifie et que chaque acteur économique cherche à se différencier, c’est paradoxalement au niveau de ce même Service que le Client se retrouve confronté à la plus grande uniformité. Or, si le Service est considéré par les Clients comme essentiel, il est également souvent le maillon faible.



Au-delà du savoir-faire, le Service est en premier lieu une question d’Attitude. Cette Attitude doit être cohérente avec l’image de la marque, elle doit en porter les valeurs. Alors que de très nombreux groupes ont investi de façon importante dans l’expression, le produit, la décoration, le marketing... rares sont ceux qui ont été jusqu’à « Designer le Service » pour rendre perceptible ce concept sur le plan humain.



Au-delà du produit ou du Service, le véritable capital d’une entreprise est incontestablement son capital humain représenté par les hommes et les femmes qui accueillent, servent, conseillent les Clients.



L’optimisation de ce capital humain est aujourd’hui un enjeu essentiel.



Luxury Attitude accompagne dans le monde de l’hôtellerie :



Hôtel Plaza Athénée - Hôtels Cheval Blanc - Hôtel de Crillon - Hôtel One & Only Saint Géran Mauritius - Hôtel La Mamounia - Hôtel Le Martinez – Hôtel Le Meurice - Hôtel Métropole, Monte-Carlo - Hôtel Prince Maurice - Groupe des hôtels et Casinos Lucien Barrière – Hilton - Hôtels Constance Mauritius - Hôtel Royal Monceau - Hyatt - Intercontinental – La Société des Bains de Mer, Monaco – le Club Méditerranée – Le Palais de la Méditerranée – Les Airelles, Courchevel - Sofitel Luxury Hôtels - Sol Kerzner Mazagan – The Dorchester Londres – The Leading Hotels of the World – The Ritz Londres – Waldorf Astoria Syon Park, London, Claridges Londres - Gleneagles Ecosse …



En dehors du secteur hôtelier, Luxury Attitude accompagne :



Nespresso - Audi - Axa - Banque de Luxembourg - Blancpain - Breguet – Breitling – Chanel - Christie’s – Delvaux - Dior - Eric Bompard – Fauchon - Fred – Generali - Godiva – Guerlain - Grand Optical - Haviland – HSBC – Kenzo - Le Bon Marché - Lenôtre – Le Printemps - L’Oréal Produits de Luxe - Louis Vuitton - LVMH – Marionnaud - Mercedes - Montblanc – Compass Millessence – Omega - Van Cleef & Arpels ...



Mes compétences :

Conseil

Formation

Luxe