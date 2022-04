Erik VAN DER FLIER

Vice Président Cacao 'Eastern Europe Middle East Africa'.



Editer la stratégie de croissance pour la région et suivre l’implémentation de cette stratégie.



Produits: masse de cacao, poudre et beurre de cacao.



Gérer l’équipe de vente, R&D, service client et nos différents distributeurs/partners.



Maintenir le lien avec les autres régions (WE, Asie, Amériques) concernant les prix, marchés et ventes de produits.



Mes compétences :

Matières premières

Management commercial

Vente

Cacao

Gestion de projet

Leadership