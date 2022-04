Ernault FERRANDO

15 ans d'expériences de projets de transformation d'entreprise avec impacts sur les systèmes d'information.



- Pilotage des projets dans leur intégralité (coûts, ressources humaines et techniques, planning)

- Organisation de portefeuilles de projets

- Management/Organisation de DSI

- Encadrement d'équipes multidisciplinaires (MOA, MOE, prestataires)

- Management hiérarchique (5 pers) et management fonctionnel d’équipe projets (15 pers)

- Négociation de contrats (intégration SI, licence, maintenance)

- Expertise secteur de la distribution et de la mode

- Bilingue espagnol, anglais courant, italien



Mes compétences :

Gestion de projets

Grande distribution

MBA

Manager

AMOA

Supply chain

Achats

International

ERP

SAP

Retail