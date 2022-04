Erwan INYZANT

Je suis actuellement ingénieur en développement pour la société Digitick sur Marseille. Parallèlement, je travaille sur un projet de Market Place réalisé sur Magento en tant que consultant technique et lead développeur (www.ilostock.fr)

Depuis 2009 mon parcours a été rythmé par le développement, la maintenance et l'évolution de plusieurs dizaine de sites Internet, qui m'ont permis d'acquérir des compétences dans différents framework et CMS. Je suis maintenant passé expert sur des CMS tels que Magento et Prestashop pour le E-Commerce et Drupal, Wordpress pour les autres projets.



Mon quotidien ?

= > Drupal, Magento, Prestashop, avec le développement de fonctionnalités spécifiques à chaque client. Savoir installer et configurer un CMS Open source c'est sympa, mais savoir le modifier, l'adapter et créer de nouveaux modules, c'est tout l'intérêt de mon métier.



Ce qui me fait vibrer ?

= > Inventer, conceptualiser, et développer les modules qui répondront aux attentes des clients. Bien sûr le client a toujours le dernier mot, mais notre métier c'est aussi le conseiller, lui proposer des solutions, et l'orienter vers une ergonomie qui saura le satisfaire ainsi que celui qu'il ne faut pas oublier : l'internaute.





Mon objectif ?

= > m'épanouir pleinement dans la programmation : tant qu'il y a du code à écrire, tout va bien. Qui sait les possibilités que l'on aura dans 10 ans ?

Le développement c'est :

- Rester à l'affut des nouvelles technologies et de ses évolutions

- Se former continuellement aux nouveautés.

- Echanger, partager ses connaissances et son savoir faire : c'est comme ça qu'on avance.

- Savoir travailler en équipe tout en étant autonome.



Mon Souhait ?

= > Intégrer une équipe dynamique sur des projets innovants utilisant les dernières technologies du Web.



Mes compétences :

JavaScript

CSS 3

SQL

Content Management System

XML

PHP 5

Poo

Wordpress