Erwan LE BRAS

Dynamique, fédérateur et impliqué, ma mission en tant que Directeur Régional est de développer les performances de ma région.

Pour cela, je m'appuie sur le développement des compétences de mes collaborateurs mais également sur leur dynamique de motivation, afin de développer leur autonomie.











Mes compétences :

Gestion des budgets

Management

pilotage des objectifs et indicateurs commerciau

Recrutement

Formation

Animation d'equipe

coaching individuel et collectif