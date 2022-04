Erwan LORET

C'est avec une grande soif d'aventures professionnelles, sportives et personnelles que je croque la vie à pleines dents. J'aime m'investir à 200% dans les projets qui me font avancer.

Le dépassement de soit, la découverte, l'échange, le partage, l'écriture d'un projet, la construction, le management, l'inconnue, la remise en question sont les composantes que je recherche et qui font l'Aventure.