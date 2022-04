Erwan MICHEL

Management :

• Certification ISO27001

• Auditeurs SSI

Audit :

• Sécurité organisationnelle et physique

• Conformité (ISO2700x/RGS/HDS)

Consulting :

• Homologations, politiques de sécurité, PRA/PCA, PAS

• Analyses de risques (EBIOS)

• Fournitures sécurité, spécifications de sécurité

• Conception de méthodologie de développement sécurisé

Gestion de projet et avant-vente :

• Suivis de prestations et de projets

• Responsable de développement commercial PME

• Réponses à appels d’offre, soutenances de propositions commerciales



Mes compétences :

Audit

EBIOS

Risk Manager ISO/CEI 27005:2008

ISO/CEI 27001:2005 Lead Auditor

Conseil

Management

Formation