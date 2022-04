Erwann GANDON

A 39 ans, marié et deux enfants, je suis Préventeur HSE confirmé pour MAN Diesel & Turbo France SAS depuis 10 ans, et avec plus de 13 années dans cette fonction, je m'occupe plus particulièrement des aspects "Hygiène et Sécurité", dans une société de 700 pers sur le bassin Nazairien dans un contexte de groupe international fort.



J'ai suivi également une formation responsable Services généraux afin d'élargir mon cercle de compétence .



Mon domaine tourne autour de quatre grands thèmes articulés sur la connaissance réglementaire et normative en matière de sécurité, mais également sur les aspects services généraux :



Partie sécurité :



1-Une fonction Animation / Communication / Formation : Fédérer les interlocuteurs locaux (Direction, encadrement, opérateurs,donneurs d'ordre interne et CHSCT) et externes (entreprises extérieures, interlocuteurs Groupe) sur les enjeux de la sécurité.



2-Une fonction Conseil : Faire des aspects réglementaires et normatifs, un véritable outil de management de la prévention et d'atténuer leurs contraintes. Vulgariser le champ réglementaire et conseiller les interlocuteurs locaux sur les possibilités et limites.



3-Une fonction Expertise /Inspection /Contrôle : Identification des dysfonctionnements (accidents, incidents), non-conformités, établissement d'audits, de rapports, de statistiques et élaboration de plans d'actions pour mieux piloter l'activité.



4-Une fonction opérationnelle: Gestion des dossiers et outils / techniques de l'hygiène et de la sécurité (Doc.Unique, incendie, réalisation de procédures, plans de prévention etc.).



Sur ces fonctions s'ajoutent des connaissances en Environnement : réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ( Arrêté préfectoral, Classement ICPE etc.) et démarche ISO 14001.



Ainsi qu'en Qualité, en tant qu'Auditeur interne ISO 9001 version 2000. Et ISO 14001



Je suis certifié CNPP INSI



Sur la partie services généraux :



1- Maitriser la relation client interne :

-Construire une offre de service aux occupants (fiche d’engagement et convention de services)

-Structurer les attentes des clients internes et hiérarchisation

-Analyser les dysfonctionnements de services

-Elaboration d’enquête de satisfaction et exploitation de résultats



2-Management de prestataires externes et de l’équipe SGX



-Management d’équipe : amélioration des compétences (plan de formation, entretien individuel), rédaction de fiche mission, objectifs

-Mettre en place les outils de suivi et d'évaluation des prestataires

-Rédaction de cahier des charges et contrat en lien avec services Achats

-Identifier les risques / avantages liés à l’externalisation de prestations



3-Construire un projet pluriannuel et maîtriser un budget en fonction du contexte et des objectifs fixés :



-Réalisation d’un projet de service et adaptation dans le temps

-Construction d’un tableau de bord et d’indicateurs de pilotage

-Préparation d’un budget prévisionnel



4-Gestion des surfaces et des bâtiments



-Pilotage de l’entretien préventif et règlementaire des bâtiments, réalisation des vérifications périodiques (électriques, incendie etc..., Garantie décennale des bâtiments, DIUO)

-Pilotage de la gestion locative immobilière

-Anticipation des couts / maîtrise de l’énergie en lien avec le développement durable et la politique environnementale

-Planification des chantiers et travaux, suivi et plans de prévention



J'ai également des compétences en recrutement et management de collaborateurs



Mes compétences :

Hygiène sécurité environnement

Services généraux