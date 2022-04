Erwann LE BIHAN - 35 ans

Diplômé 2004 du Groupe INSEEC (Ecole de Commerce Européenne - Bordeaux), je prépare un Master 2 Management des assurances à l'ENASS. J'exerce mon activité professionnelle au sein d'un grand groupe d'assurance mutualiste français dans la région parisienne et recherche à évoluer professionnellement vers des postes de Data Scientist, chargé d'études actuarielles ou manager.

Passionné de Snowboard et de plongée sous marine, je prépare l'obtention de ma licence de pilote privé (PPL) et suis supporter du Racing 92.



Mes compétences :

Grands comptes

Comptabilité analytique

Oracle Database

Trading algorithmique

Logiciel CRM

Analyse prédictive

Logiciel libre

Études marketing

Études qualitatives

Études quantitatives

Études statistiques

Management opérationnel

Management commercial

Gestion du risque

Analyse stratégique

Analyse financière

Big Data

SAP Sales and Distribution

Data mining

Distribution Alimentaire

B2B

Assurance Maladie

Assurances collectives

Assurance Vie

Droit des assurances

Assurance

Banque

Assurance Santé

ALM

Algorithmie

Actuariat

Protection des biens et des personnes

Hydraulique industrielle

Pilotage commercial

Biens de grande consommation

Pilotage

Achats internationaux

Gestion des achats