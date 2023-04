Esselem IMED

" rien n'est impossible. le mot lui-même dit, je suis possible! "



Penseur créatif et inventif, je n'ai pas peur de travailler en dehors de ma zone de confort. Je suis un joueur d'équipe motivé qui cherche constamment à faire progresser les attentes en matière de revenus et à dépasser les objectifs. Professionnel en Management Qualité, la sécurité des biens et des personnes et l’environnement de travail, je gère le département QHSE avec un groupe solidaires et qualifiés. Bonnes compétences en communication et en résolution des problèmes. Je suis un leader et un motivateur efficaces.



Mes compétences :

Sécurité au travail

Secourisme

5S

ISO 14001 Standard

Microsoft Office

Reporting

Gestion des produits chimiques

Audit social

SA8000

Analyse de risque

Dossier de classement

Audit énergétique

Diagnostic d'eau

Protection de l'environnement

Norme ISO 9001

Veille réglementaire

Gestion des déchets

Traitement des eaux

Chaudière

OHSAS

Label Oeko Tex

Audit interne

Système Management

Waste Management

ISO 900X Standard

Product Management

Internal Audit

RAMS > Risk Assessment

Audit

FMECA

Ledgers

Risk Analysis

Waste water

Continuous Improvement