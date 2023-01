Etienne ETIENNE (MARECHAL)

Expert HVAC et consultant senior dans l'industrie, spécialiste du traitement d'air dans les salles blanches, les Zones à Atmosphère Contrôlé, régulation de température et d'hygrométrie en milieu aseptique. Spécialiste de la conception des zones qui exige une maitrise de la contamination et du confinement dynamique avec maintien des gradients de pression entre locaux et maitrise de la diffusion aéraulique.

Bonne connaissance en énergétique, hydraulique, protection incendie, froid industriel, tuyauterie industrielle, réseau de chaleur/froid, conception des sous-stations, de la distribution et de l'équilibrage,

Très pointu techniquement, je vous accompagne dans les projets industriels de haute technicité et de grande qualité, au service desquels j'apporte mon savoir faire.

J'aime particulièrement les projets clé en main pour lesquels je prends en charge les études techniques à tous les niveaux de conception, le contrôle des études d'exécution, la mise au point des installations et leur qualification.

Mon expérience des projets complexe fait de moi une personne autonome, capable de gérer une équipe, dévaluer et de chiffrer un projet et den assurer la planification.



Domaines d'intervention :

secteur de la ventilation nucléaire et du conditionnement d'air.

industrie pharmaceutique R&D et production

secteur hospitalier, blocs opératoire

autres secteurs automobile et grand tertiaire



Rôle et responsabilité :

diagnostic, étude de faisabilité, étude thermique bilan, étude énergétique développement durable, prédimensionnements, estimation cout délais planification.

Rédaction APS APD DCE analyses des offres, recadrage technique, suivi de chantier, VISA de plans /note de calcul, réception, rédaction de protocole de qualification QI,QO,QP, mise au point technique, validation.



outils et connaissances :

MASTERFLOW / Flovent

PERRENOUD RT2005/2012.

CLIMAWIN thermique selon EN12831 et climatique méthode de l'ASHRAE

MECAFLU calcul réseau tuyauterie et aéraulique

DIMCLIM dimensionnent CTA

AUTOCAD / CATIA (DAO notion de base)

Feuilles de calcul Excel(une multitude d'application pratique issue de méthode de calcul, thermodynamique ou mécanique des fluides)

Word, Outlook



Mes compétences :

Gestion de projet, planification, cout

HVAC engineer, Conception

Plomberie, hydraulique

Gaz naturel

Nucléaire, pharma