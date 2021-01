Etienne MARX

Convaincu qu’il est aujourd’hui impossible de fermer les yeux sur les problématiques climatiques auxquels nous faisons face, je suis très intéressé par les solutions innovantes et durables qui nous permettront de mener à bien notre transition énergétique et bas carbone. Mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir une expertise solide dans le domaine énergétique (efficacité énergétique, énergies renouvelables, qualité environnementale et sanitaire des bâtiments neufs et rénovés, comportements et consommations d'énergie, smart grid) mais également d’intervenir et me former sur les problématiques climat et carbone.



Je suis à la recherche d’un acteur de la transition énergétique et bas carbone qui me permettrait de prolonger mon implication dans ces problématiques.



Mes compétences :

Gestion de projet

Environnement

Animation de formations

Bâtiment basse consommation

Base de données

Efficacité énergétique

Energie

Energies renouvelables

Thermique du bâtiment

Enquêtes de terrain

Sociologie

Construction durable

Aide à la décision

Développement durable

Veille

Enquête qualitative

Filemaker pro

Synthèse rédactionnelle

Thermique Énergétique

Python

Bilan carbone

Force de proposition

Animation de réunions