Eugène STASSIN

Passionné par l'art graphique et plastique depuis de nombreuses années, j'ai pu développer diverses techniques dans le domaine du dessin, qu'il soit artistique ou technique.



Fascinated by the graphic and plastic art for many years, I have developed various techniques in the field of design, whether artistic or technical.



Pasionat de arta grafică şi plastică de mai mulţi ani, am putut dezvolta diverse tehnici în domeniul desenului, fie artistic sau tehnic.



Ma vitrine :

https://about.me/eugene.stanciu

Mon pressbook :

https://issuu.com/eugenestanciu/docs/pressbook_issuu2

Mon portfolio :

http://www.eugenestanciuportfolio.com

Tumblr :

http://artangelo2.tumblr.com/



Mes compétences :

Architecture

Arts graphiques

Médical

Aéronautique

Photoshop

Graphiste

Infographie

Dessinateur

Webdesign

Adobe

Internet

Html

Css

Web