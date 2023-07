Eva EVA (VACHEAU)

PAGE INSTAGRAM : https://www.instagram.com/eva_nutrition_sante/ : 29k d'abonnés !



Depuis mon plus jeune âge, je suis passionnée par l'alimentation au sens large. J'ai consacré l'intégralité de mes études et mon parcours professionnel aux denrées alimentaires et à la Nutrition.



Aujourd'hui, j'ai 33 ans et je suis Naturopathe spécialisée en Nutrition, Perte de poids et Nutrithérapie.

Je détiens + de 10 ans d'expérience en Nutrition & Perte de poids.



J'ai été formée en suivant un cursus solide en Nutrition-santé (jai obtenu il y a maintenant plus de 10 ans (en 2012) un Master Nutrition-Santé (BAC +5 ) dans une grande école d'ingénieur en Agroalimentaire).



J'ai également été certifiée en Naturopathie et j'ai suivi des formations professionnelles en micronutrition, troubles métaboliques et troubles thyroïdiens afin que mon approche soit fonctionnelle, globale et holistique.



Également, je suis formée en Neurosciences et en Connaissance de soi afin de vous aider dans votre motivation et la mise en place de vos nouvelles habitudes de vie.



Mon point fort : ma tripe compétence : en Nutrition, Naturopathie et Neurosciences pour vous accompagner à 360° dans vos démarches « santé » ou « bien être ».



Les motifs les plus courants en consultations : désir de perte de poids, restructuration alimentaire, perte de cheveux, troubles thyroïdiens ou métaboliques, fatigue chronique, optimisation de la fertilité...



Pour prendre rdv sur mon site de réservation : https://calendly.com/eva_nutrition