Femme d'affaire expérimenté dans l'immobilier travail en tant que auditrice externe avec la BOA (BANK OF AFRCA) en partenariat avec l'union européenne et les banques du monde nos services porte essentiellement sur la remise de bourses prêt international Collecte de dépôts, distribution de crédits et gestion de biens.... a la recherche d'un nouveau partenaire , s'ouvrir a de nouveaux affaires.