Fabien. LINGER

Après un emploi auprès du service consommateur de "LACTALIS" que j'ai occupé pendant 4,5 ans, j'ai décidé de changer et retrouver le contact avec les patients. Je suis donc rentré chez Orkyn (à 60 %) en tant que Diététicien Médico-Technique depuis septembre 2006 (qui s est fini en décembre 2019), et qui a été remplacé par un poste de liberal au pole de santé du Couesnon, et j'ai obtenu aussi un emploi auprès de la mairie de Vitré (à 50 %) en tant que diététicien de la ville de Vitré et Chef de projet pour le programme V.I.F. (anciennement Epode) depuis décembre 2006. De plus, je suis aussi diététicien au sein du C.S.A.P.A. (service d'addictologie) de lhôpital de Vitré (à 10 %) depuis avril 2012. Mais je reste à l'écoute d'opportunité..



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Allergies

Adobe Photoshop