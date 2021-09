Fabien MIKOLAJCZYK

Au travers de mon parcours professionnel dans l'informatique, j'ai pu découvrir divers profils, différentes technologies et différents challenges à relever.



Grâce à mon relationnel, à la facilité d'adaptation et à la rapidité d'apprentissage dont je fais preuve, j'ai su évoluer vers le poste de chef de projet et de consultant senior.



Mon mot d'ordre est la satisfaction du client qui se définit à travers ma capacité à innover, d'être force de proposition.



La particularité de mon profil est d'accompagner la maîtrise d'ouvrage et mes équipes sur le terrain tant au niveau fonctionnel que technique afin de porter mes projets aux succès.



Je terminerai cette brève présentation pour définir que le cœur de la gestion de projet au delà du respect des coûts, de la qualité et des délais ce sont les personnes qui y participent : "Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite." citation d'Henry Ford.



Mes compétences :

Gestion de projet

Architecte applicatif

Organisation

Conseil

Conduite du changement

Immobilier

Assurance

Grande distribution

Banque

International

Adaptabilité

Distribution Alimentaire