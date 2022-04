Fabien NEGREL

Responsable Centre de Service dédiés aux entreprises et aux collectivités : gestion de plateforme logistique de collecte des déchets au service de ses clients par le management d'équipes aux profils différents. Responsable de Centre de Tri et Valorisation de déchets des Entreprises de Vaucluse et des départements limitrophes

J'ai à coeur d'apporter une vision stratégique à mon unité et

- d'être vigilant sur le service rendu aux clients en anticipant leurs demandes

- d'améliorer la productivité des outils

- de maîtriser les coûts.

J'accompagne mes collaborateurs pour développer leur performance et garantir la qualité de service dans le respect de la sécurité et du climat social. Mes démarches en amélioration continue m'accompagnent dans mes relations clients pour progresser dans leurs satisfactions.



Mes compétences :

Securite

Amélioration continue

Gestion de projet

Travail en équipe

Gestion budgétaire

Relation fournisseurs

Management

Normes ISO

Réglementation ICPE

Association Force Cadres

Fc84