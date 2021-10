Fabien PENNEC

Fort d'expériences reconnues et diplômé en Systèmes d'Information et Contrôle de Gestion (Master SICG IGR-IAE de Rennes), je suis actuellement responsable du contrôle de gestion au sein du Moulin de la Marche (Industrie Agro-alimentaires, Groupement des Mousquetaires/Intermarché).

Au sein de cette entreprise j'ai également pu mettre en pratiques des compétences en Système d'information ou encore en organisation/planification (ntégration de projets, Optimisation d'outils, ...)



A travers mes expériences professionnelles, j'ai acquis des connaissances et/ou qualifications notamment sur des problématiques de :



-Contrôle de gestion industriel/services,

-Management et pilotage d'activités,

-Gestion des systèmes d'information (sur SAP, VIF, Cognos, Business Objects, VBA, SQL, Suite office...),

-Gestion logistique/de production, approche Lean

-Gestion de l'information/Veille,

-Comptabilité et Finance.



Secteurs d'activités : Agro-alimentaire, Transport et distribution, Industrie (Automobile), Banque, NTIC et Internet(SSII)...



Ouvert et à l'écoute, je serai heureux d'entrer en contact avec vous : échanges, problématiques métiers, opportunités, ...



A bientôt et bonne visite



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Logistique

Système d'Information

Production

Agroalimentaire

Amélioration continue

Gestion de la production

Gestion de projet

Pilotage

Pilotage de la performance