Fabien RESSE

Au cours de ces années, j’ai eu l’opportunité de travailler au sein d’unités traitant à la fois de l’accueil des avions, l’entretien de leurs matériels, le transport des passagers, la gestion du fret et de l’entreposage (inclus dangereux), ainsi que de la planification et l’acheminement du fret par voies aérienne et routière. J’ai donc acquis une compréhension certaine de l’affrètement dans son ensemble. Ma polyvalence au sein de ces différents services et leurs interactions m’ont permis d’apprécier le rôle et l’importance de chacun. J’ai alors développé une aisance relationnelle, un sens de l’organisation et une grande capacité d’adaptation selon les situations.



Mes compétences :

Acceptation IATA

Management

Réceptionner les stocks

Import/Export

Airbus A340 Aircraft

Airbus A310 Aircraft

Hangars

Boeing 747 Aircraft