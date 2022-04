Fabienne CREPIN

Je suis arrivée dans la fonction RH par hasard. J'ai postulé dans le Groupe France Loisirs où un poste au sein du service du personnel était disponible.

Ma candidature a été retenue et j'ai pu au fur et à mesure des années connaître la fonction RH et que j'ai beaucoup appréciée. Je suis restée dans cette entreprise 13 ans 1/2.

Durant ces années, j'ai pu bénéficier d'une formation au Groupe ENOES "Technique de la fonction personnel" Cette formation m'a permis de progesser dans mon poste.

Puis en 2001, au sein du Groupe, un poste s'est libéré chez INTERFORUM. J'ai postulé et ma candidature a été retenue. Après quelques années à ce nouveau poste, en 2005, j'ai souhaité demander un congé individuel de formation pour pouvoir passer ma licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines - Option RH. Ma demande a été acceptée par le DRH et également par le FONGECIF, ce qui m'a permis de faire cette formation et d'avoir mon diplôme.



Mes compétences :

- Le recrutement : tri des CV, pré-sélection, entretien collectif et individuel

- le pré-recrutement : développement de partenariats avec les écoles

- Gestion des intérimaires

- Médailles du travail

- Contrats de travail

- 1% logement

- Médecine du travail

- Participation aux réunions avec les partenaires sociaux et rédaction des comptes rendus (prise du compte rendu en Sténo)

- Gestion administrative du personnel

- Gestion de la paie sur Hypervision : collecte, saisie, vérification, attestation ASSEDIC, absences (maladie, congés, RTT)...

- Formation - Contrats en alternance (professionnalisation + apprentissage) - stagaires

- Bilan social





