Fabienne DELANNAY

- Mon aspiration : Accompagner l’entreprise dans son ambition de développement, de transformation digitale en fédérant les hommes et les métiers pour co-réaliser des projets cohérents et rentables.



- Des compétences en direction de projets online et offline, marketing, change management et communication développées à travers différentes situations de collaboration : travail en agence ou en entreprise, autonome ou en équipe sur des projets transverses locaux ou européens dans un environnement multiculturel.



- Des projets confirmés et réussis grâce à un marketing opérationnel performant et une gestion de la relation active et efficace



- Plus de 10 ans d’expérience professionnelle aux services des entreprises, principalement dans les secteurs de l’événementiel et voyages d’affaires



Mes compétences :

Marketing

Communication

Evénementiel

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Travel management

B2B

Direction de projet

Analyse des besoins

Accompagnement au changement

Conduite du changement

Marketing produit

Gestion de produit

Travail en équipe