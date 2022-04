Fabienne HELAINE

Responsable administratif et financier groupe d'investissement dans les secteurs des énergies renouvelables, immobilier self stockage et affichage publicitaire) et en PME

Mise en place d'un service comptabilité : organisation, planification, contrôle et supervision des travaux comptables, réalisation des clôtures annuelles des sociétés du groupe jusqu'aux liasses fiscales.

Gestion de la trésorerie groupe

Participation à la consolidation des comptes en lien avec les commissaires aux comptes.



Mes compétences :

Adaptabilité

Rigueur

Réactivité

Autonomie