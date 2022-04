Fabienne JOUART

Bienvenue sur mon profil,

Investie dans le développement professionnel des personnes depuis plus de 25 ans, ma carrière a évolué également vers des missions d’ingénierie et de gestion de projets, j’ai ensuite développé et animé pendant 10 ans une structure d'insertion professionnelle par les métiers du bâtiment et d'insertion sociale par le logement (économie collaborative - auto réhabilitation accompagnée).

Si la gestion budgétaire et la recherche de financements font pleinement partie de mes compétences j’aspire aujourd’hui à revenir vers les fondamentaux qui ont animé ma carrière. Experte dans l’analyse des besoins individuels et dans la conception de projets innovants et pragmatiques, les missions qui me correspondent relèvent de l'ingénierie de projets et du conseil professionnel.



En 2016, j'ai enrichi mes connaissances théoriques sur l’analyse de pratiques professionnelles par la préparation d'un Master2 MEEF Métier de formateur et de l'accompagnement professionnel, Pratiques et ingénierie de la formation.



Mes compétences :

Conseil emploi Formation

Ingénierie de formation

Gestion de projet

Ingénierie de projets

Accompagnement individuel et collectif

Accompagnement VAE