Fabienne KACI

J’ai une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans le domaine administratif et commercial, j'ai pu développer de réelles compétences professionnelles telles qu'accomplir diverses tâches administratives et assister les commerciaux,

Ma rigueur et mon sens de l'organisation m'ont permis de mener à bien les tâches requises et d'assurer la transmission d'informations,

Je souhaite intégrer une société en pleine expansion afin de m'y investir et m 'épanouir





Mes compétences :

Maîtrise de Windows XP (Word, Internet explorer)

logiciel adonix

Sens des responsabilités