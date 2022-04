Fabienne KERNEVEZ

J'aide les responsables opérationnels afin de répondre à leur besoin de recrutement, en facilitant la mobilité interne, l'intérim ou les recrutements externes et je suis en charge de l'intégration des nouveaux employés.



En qualité de Coach je conseille la direction sur des sujets RH en fournissant des rapports, indicateurs et informations en retour afin d'aligner les décisions organisationnelles et l'effectif aux besoins opérationnels.

Je Propose des plans d'actions RH à moyen et à long terme.



Je m'assurer de la bonne utilisation des outils de développement de gestion du Groupe afin de favoriser une mobilité fonctionnelle et géographique aux niveaux du Groupe et des « Business Groups »



Mes compétences :

developpement ressources humaines

Ressources humaines