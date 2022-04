Fabienne LAFFITTE

De formation initiale comptable, j'ai repris des études en 2009 pour valider un master1 en ressources humaines.

Et parce que je suis plus spécifiquement intéressée par la formation professionnelle, j’ai suivi en 2015 le DU « bilan de compétences, vae et gestion de carrière » à l’université de Nanterre Paris X.

Aujourd’hui, je souhaite accompagner des entreprises et des personnes désireuses de réfléchir à leurs besoins et trouver des solutions en termes de développement de compétences, de projet professionnel et de formation professionnelle.



Mes compétences :

Ecoute

Analyse et rigueur

Gestion des ressources humaines

Comptabilité

Formation professionnelle