Fabienne LEMOINE

Back Story agence de conseil en stratégie digitale et expérience utilisateur.

Nous concevons des stratégies digitales innovantes et des services multi-canaux pour installer un lien fort avec vos clients

> Intégration du canal web et mobile dans le parcours client cross canal.

> Relation client ON / OFF Line.

> Intégration des stratégies client 360°

> Développement de services numériques

> Parcours interactif

> Parcours clients

> Objets connectés





Une expérience de 26 ans dans la communication.

- Directrice artistique RSCG

- Directrice de Flash (studio de création)

- Consultante indépendante en communication pour des agences de renom.

- Directrice associée & directrice de création de DMD (Direct Marketing Développement)

- Création de Cutty Sark en 1993



Mes compétences :

Conseil

Internet

Web

Marketing