Mariée, 3 grands enfants. je suis entrée Dans le groupe Redcats chez Movitex en tant conseillère téléphonique,passionnée d'internet, le service web de Daxon m'a fait confiance en 2007 en m'integrant à leur service. C'est un poste qui me passionne car le changement est quotidien et ou on apprend tous les jours.