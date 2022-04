Fabienne PECH

Aide -soignante diplômée depuis 1996, j’ai exercé mon métier dans différents services : chirurgie générale, esthétique, MAS, médecine, EHPAD, soins à domicile.

L’ équipe spécialisée Alzheimer dans laquelle je travaillais étant nouvelle et méconnue auprès des salariés (200 personnes) de mon établissement, il m’a été demandé par ma hiérarchie de présenter cette équipe sous forme de réunions d’informations.

Aussi, à la suite de ces séances, j’ai aussi réalisé avec mon cadre des interventions au sein de la formation d’assistante de soin en gérontologie ( CHU et GRETA ).

Lors de ces interventions, j’ai réalisé que transmettre mon savoir dans mon domaine d’expertise était enrichissant et les retours des différents groupes positifs.

En amont et durant toute ma carrière, j’ai accueilli et suivi des élèves aides soignantes à qui j’ai transmis mes connaissances.

Après 20 ans d’expérience dans le domaine de la santé, j’ai décidé d’effectuer un bilan de compétences.

De ce fait, j’ai envisagé le métier de formatrice en me disant qu’il s’agirait

d’une évolution professionnelle toujours axée sur la technicité : Le soin.

Je suis rentrée en formation pour le titre professionnel de formatrice professionnelle pour adultes Niveau III à l'AFPA de Pessac en avril 2017 et sortie le titre obtenu le 19 janvier 2018.



Mes compétences :

Préparer et animer des actions de formation

Contribuer à l'élaboration de dispositifs de fomat

Connaissance Pack Office

Repérer les difficultés individuelles d'apprentiss

Accompagner les apprenants dans leur parcours

Microsoft Excel

Microsoft Word