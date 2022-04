Fabienne PLACE

MES COMPETENCES :



Marketing

- Définition et mise en œuvre des dispositifs de lancement produits : externe (mailing / e-mailing / film / publication extranet / relation presse) et interne (événements internes, intranet)

- Outils d’aide à la vente : fiche produit, présentation commerciale, outil de simulation des prix / commissionnements

- Animation d’un réseau de partenaires : challenges, clubs, newsletters, extranet

- Support marketing des partenaires : kits prêts à l’emploi, site Internet partenaire

- Actions de multi-équipement : télémarketing, mailing, e-mailing

- Développement & innovation produit

- Gestion de partenariats

- Organisation de salons



E-marketing

- Génération de leads : emailing prospects, partenariats avec des sites spécialisés

- Optimisation du référencement naturel de sites internet

- Création / restructuration de sites internet

- Gestion du contenu éditorial d’un extranet

- Animation des réseaux sociaux



Gestion de projet

- Cadrage de projet : analyse des besoins, définition de procédures métiers / parcours clients / organisations, rédaction de cahiers des charges et spécifications fonctionnelles

- Coordination de la mise en œuvre : coordination des tests utilisateurs, mise en place de phases pilotes, organisation des procédures transitoires et du déploiement généralisé

- Suivi de projet : définition et suivi des plannings, pilotage de prestataires

- Conduite du changement : rédaction et animation de formations aux utilisateurs, communications sur le projet, accompagnement terrain

- Methode LEAN



Autres Compétences

- Réalisation de plan marketing et marketing opérationnel par segment de marché

- Gestion et suivi de budget

- Encadrement

- Réponse à appels d'offres



