Fabienne REGNAUT

Plus de 15 ans d'expérience dans les médias à des postes de direction marketing et commerciale au service de grands groupes de presse nationale et internationale.



Tout en assurant le développement commercial, j'ai piloté la mise en place des stratégies pour des magazines et des sites internet en presse féminine grand public ainsi que pour des supports du luxe.



COMPETENCES



- Définition et mise en œuvre des stratégies marketing et commerciales

- Mise en place et analyse d’études marketing

- Prospection sur de nouveaux marchés, développement, fidélisation

- Partenariats commerciaux, élaborations d’offres « contenu »

- Recrutement et management d’équipes commerciales et marketing

- Rédaction de newsletters, argumentaires de ventes...



Mes compétences :

Offres commerciales

Mobilité internationale

Management commercial

Business development

Études marketing

Budgétisation

Marketing

Médias

Gestion de projet

Analyse stratégique

Recrutement cadres

Gestion de projets internationaux