Fabienne SEGUENOT-CARAMEZ

Directrice des relations sociales depuis août 2014, après avoir occupée les fonctions de Directrice déléguée aux négociations collectives depuis 2010 et précédemment celles de juriste conseil et de responsable des négociations collectives pendant une dizaine d'années, j'ai acquis une expérience avérée dans le domaine de la négociation conventionnelle à un niveau national (CCNT du 15 mars 1966) et d'accords de branche sur des sujets aussi variés que le travail de nuit, la formation professionnelle, le travail à temps partiel, la santé au travail...

Après 10 ans de participation aux travaux d'un OPCA/OPACIF de branche, dernièrement en tant qu'administratrice et une expérience de conseillère technique auprès du Président d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, j'ai acquis une spécialisation dans le domaine du droit de la formation.

A cette expertise, s'ajoutent le pilotage d'une équipe dédiée au dialogue social national et une capacité à représenter les intérêts stratégiques d'une Fédération dans le cadre des négociations collectives et de rencontres institutionnelles.



Mes compétences :

Rédaction de support d'informations

Conseillère technique auprès d'un OPCA/OPACIF

Animation de formations

Spécialiste en droit de la formation

Représentation institutionnelle

Négociation d'accords de branche

Management fonctionnel

Gestion de projet

Animation de réunions

Pilotage d'un régime de prévoyance conventionnel

Conseil juridique

Conseillère technique auprès de la CPNE-FP