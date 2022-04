Fabienne UGUEN

De formation scientifique supérieure, j'aime le travail en équipe et particulièrement le développement de projets.

Je suis dynamique, méthodique et très attachée aux besoins de l'entreprise et à la satisfaction de ses clients !



Mes compétences techniques m'ont permis de travailler dans différents domaines: pharmacie, industrie de la parfumerie-cosmétique, packaging, industrie de la plasturgie, procédé de conditionnement (aérosol, conditionnement sous vide, oxygène médical).



Mon relationnel m'a amené à manager des équipes techniques mais aussi à faire du management transverse ,du transfert de connaissance et de technologie.



Je suis à l'écoute du marché.



Mes compétences :

Technique

Management d'équipes pluridisciplinaires

Réglementaire

Transfert de connaissance et de technologie

Commerciale

Dynamisme

Rigueur