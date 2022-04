Fabienne VACHER

Gestion de carrières

Bilans de compétences,bilans de carrières, reclassement (cadres et non cadres)

Elaboration du projet professionnel après analyse de la cohérence entre le parcours et les aspirations du candidat, étude du marché de l'emploi local, synthèse et évaluation des compétences, identifications des besoins en matière de formation, VAE, recherche de financement, dossiers OPCA. Mise en place de la stratégie de recherche , TRE.