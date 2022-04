Fabienne VERNIQUET ALBERTINI

 Élaboration du plan de communication et mise en oeuvre des plans d'actions

 Rédaction des briefs agences, communiqués, dossiers de presse, newsletter, documentations commerciales

 Réalisation de catalogues avec mise en place de bases de données

 Animation et stimulation des réseaux de vente

 Marketing relationnel

 Mise en place et suivi des opérations de Trade marketing

 Organisation d'événements : rencontres professionnelles, tables rondes, conventions commerciales