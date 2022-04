Fabienne ZUMER

Lors de mes différentes expériences professionnelles, la communication, l’animation et la formation ont toujours été des activités où mon caractère et ma personnalité m’ont permis d’être performante.



Titulaire d'un diplôme de Lettres Modernes, j’ai intégré l’univers des Travaux Publics en 2006. Passionnée, j’ai développé une sensibilité dans la gestion de la sécurité et acquis les compétences nécessaires pour œuvrer activement dans la mission de promotion de la prévention de la sécurité. Mes expériences professionnelles et ma connaissance technique, pratique et humaine m'ont toujours permis de m’adapter aisément aux diverses situations.



Dans les travaux publics, chez ‘’SOCATOP’’ ou ‘’GTU Signature’’, outre le personnel interne, mes interlocuteurs étaient d’une grande variété d’origine ou de fonctions allant des professionnels, institutionnels (Préfets, Maires…), aux ingénieurs en formation et en activité, aux scolaires, aux entrepreneurs étrangers…

Ma personnalité de « femme de terrain » a toujours été conjuguée à la mise à jour des outils de communications écrites (présentations, brochures, newsletters…), prestations qui ont toutes fait partie de mes missions.



Mes diverses expériences sur les chantiers Génie Civil, ainsi que sur les Chantiers Urbains, m’ont permis d’apprécier et d’approfondir ma connaissance de l’univers des Travaux Publics dans divers domaines que ce soit en surface ou en souterrain.



Aujourd’hui je suis toujours intéressée par de nouvelles expériences, afin de continuer à explorer et approfondir l’univers des TP pour mettre en pratique mes compétences.





Mes compétences :

Créativité

Rigueur

Organisation

Relationnel

Formation

Communication

Prévention des risques professionnels

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Sécurité au travail

Gestion

Conception-rédaction