Bonjour, je suis fabrice Goudon, 48 ans, j'ai 25 ans d'expériences dans l'animation et le développement de réseaux de franchisés, succursales et indépendants, 11 ans d'expériences en Management et Direction de Centres de profits en B To B et B To C.



Je recherche un poste : Animateur et/ou Développeur de réseaux de franchises et /Ou succurssales, direction régional (management d'équipes commerciales) et autres postes décisionnels et opérationnels.



J'ai complété en 2014 mon cursus de formation en interne par un certificat de compétences en management commercial et pilotage de centres de profits.



Je dispose d'une expérience confirmée de la vente B2B et B2C. Entrepreneur et proactif, j'ai la vision et l'énergie de développer de nouvelles affaires, de diriger les ventes et motiver les équipes d'une agence ou en multi-sites..



Mes compétences :

Animation

Franchise

Management

Audit

Vente

Développement commercial

Assurance

Finance