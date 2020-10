Farid OUCHANI

Informations personnelles publiques:

Date de naissance : 22-03-1982

Situation de famille : Marié

Adresse mail: Faridouchani@msn.com



Situation actuelle:



Secteur d'activité actuel : Recherche public

Fonction actuelle : Chargé de Recherche "Développement normal et pathologique du système immunitaire"

Nombre d'années à ce poste : depuis le 1 septembre 2011

Expérience Totale : 6 ans



Poste recherché:

Fonctions: Cadre R & D, Post doctorat, Ingénieur de recherche, Ingénieur d’application, Ingénieur support technique, Ingénieur technico-commercial.

Secteur d'activité: Industrie pharmaceutique, Biologie, Biochimie, Biologie moléculaire et Instrumentation appliquée à l'environnement, la santé ou la cosmétique.



Type de contrat souhaité: CDI

Temps de travail souhaité: Temps plein

Salaire Annuel Minimum / Souhaité: 35 000.00 / 40 000.00 EUR



Etudes :

Niveau d'études en cours de validation diplôme : Bac+8

Dernier diplôme : Doctorat Biochimie et biologie cellulaire, faculté des sciences de Reims.

Niveau d'études actuel : Bac+8



Autres Formations :



Méthodes maitrisés / Outils / Logiciels / Formations techniques



Biologie cellulaire/Immunologie / Biochimie: Culture de lignées cellulaires humaines normales, transformées et tumorale, Tri de cellules souches, Activation CD3/CD28 lymphocyte T, Activation PHA, Marquage et analyse par cytométrie de flux de cellules du système immunitaire, Coating de protéines matricielles et tests d’adhérence, Tests d’invasion et de migration (transwell, réparation de blessures cicatricielles), Suivis d’activités enzymatiques par intégration d’isotopes radioactifs, Tests cellulaires de viabilité/prolifération/apoptose (TUNEL, MTT…), Méthode de transfection de cellules humaines et murines, Immunocytochimie, suivi du trafique de récepteurs de surface, Western blot. Bactériologie : Culture de Bactéries, de levures, Transformation de bactéries, Galerie API, test d’antibiotique, sélection de colonies. Biologie moléculaire : Extraction d’ADN et ARN, Transcription inverse, PCR semi quantitative et quantitative, Transformation bactérienne et purification/amplication de plasmide, mutagénèse dirigée, Extraction protéique, fractions cellulaires (Biotinylation), Co-immunoprécipitation, Western blotting, Détection de l’activation de protéases matricielles par zymographie, Activités enzymatiques in vitro par spectrofluorimétrie et radioactivité (autoradiographie). Expérimentation Animale : Anesthésie, Injection intraveineuse de composés pharmacologiques et de cellules tumorales, Injection intrapéritonéale de composés pharmacologique, Isolation d’organe, Micro dissection, Anneau aortique (Anger), Matrigel plug. Microscopie : Détection de sondes fluorescentes par épifluorescence et microscopie confocale Reconstruction en Z et traitement d’image, Imagerie en temps réel (vidéomicroscopie time-lapse). Informatique : Image J, Amira 5.8.0, Logiciels de tracking cellulaire. Formations techniques : Diplôme Universitaire d’expérimentation animale niveau I, Microdissection sur petit animal et isolement de structure vasculaire, Videomicroscopie



Permis de conduire B



Langues

Anglais : Ecrit et parlé



Mes compétences :

Biochimie